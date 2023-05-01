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Земельные участки с видом на море в Рисан, Черногория

7 объектов найдено
Земельные участки в Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Участок в селе Липчи, Которский залив. Рядом с пляжем,…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 40,000
Урбанизированная недвижимость на возвышенности с фантастическим видом на море. Дорога, элект…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 88,000
Земельные участки в Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
€ 180,000
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 250,000
Урбанизированный участок на 1 линии моря в пос. Стрп (Strp, Котор), площадью 1142м2, с прекр…
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