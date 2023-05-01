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Земельные участки в Рисан, Черногория

21 объект найдено
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 290,000
Участок с руиной в городе Рисан. Состоит из двух кадастровых участков общей площадью 1132 м…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 46,000
Участок расположен в поселке Донье Леденице, над Рисаном, в 15 км от моря Тихий зеленый райо…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
181 м²
€ 350,000
Настоящий дом, нуждающийся в ремонте, расположен в центре Рисана, в нескольких минутах ходьб…
Земельные участки в Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Участок в селе Липчи, Которский залив. Рядом с пляжем,…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
4 737 м²
€ 1,070,000
NUM 1043 Участок площадью 4737 м2 расположен примерно в 200 м от моря, с прекрасным видом…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
7 541 м²
€ 755,000
Property for sale in Montenegro -Urbanized land in Risan, Kotor.The area of the plotis 7541 …
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
4 735 м²
€ 610,000
Investment plot with sea view for sale in Risan, Bay of Kotor - Montenegro.This plot has tot…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
3 279 м²
€ 330,000
Интересная недвижимость на продажу в Ризане, Черногория, имеет прекрасный вид на море. Она с…
Земельные участки в Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок в деревне Липчи, Которский залив. Вид на пляж…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
1 753 м²
Цена по запросу
Big investment plot with stunning sea views for sale in Risan, near Kotor and Perast - Monte…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
1 383 м²
€ 110,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок с аутентичным средиземноморским домом, распол…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
1 723 м²
€ 372,000
Продается земельный участок с прекрасным беспрепятственным панорамным видом на залив Рисан. …
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 40,000
Урбанизированная недвижимость на возвышенности с фантастическим видом на море. Дорога, элект…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
425 м²
€ 45,000
Участок имеет ровную форму и ландшафт, прямой к…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 88,000
Земельные участки в Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
€ 180,000
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 250,000
Урбанизированный участок на 1 линии моря в пос. Стрп (Strp, Котор), площадью 1142м2, с прекр…
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 3,071,100
К продаже предлагается земельный участок, общей площадью 10237 кв.м. Участок расположен в го…
Земельные участки в Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
2 200 м²
€ 220,000
Котор, Липци — Строительный участок недалеко от моря на продажу Этот прекрасный строительный…
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