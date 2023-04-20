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Земельные участки с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

5 объектов найдено
Земельные участки в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 650,000
Продается земельный участок в курортном поселке Нивице, недалеко от города Херцег Нови. Площ…
Земельные участки в Сушчепан, Черногория
Земельные участки
Сушчепан, Черногория
€ 80,000
Продается урбанизированный, земельный участок под застройку в городе Герцег-Нови с разрешени…
Земельные участки в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 120,000
Код объекта - 2.20.15.1471Херцег-Нови.Топла. Участок земли площадью 830м2. До моря 800метров…
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