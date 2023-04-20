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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Земельные участки в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
539 м²
€ 75,000
NUM 1978 В деревне Игало, район Суторина, участок на продажу около 6 километров от моря и…
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
558 м²
€ 137,000
NUM 3566 Участок на продажу в Топле, Герцег Нови. Участок площадью 558 м2 расположен в …
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Сушчепан, Черногория
600 м²
€ 78,000
Урбанизированный участок земли с видом на море для продажи в Мойдесе, Герцег-Нови - Черногор…
Земельные участки
Ратишевина, Черногория
1 065 м²
€ 95,850
Large plot with beautiful sea views for sale in Ratisevina, a peaceful village about 20 minu…
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 125,000
Продается земельный участок под застройку в районе Топла, недалеко от города Герцег Нови, в …
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 650,000
Продается земельный участок в курортном поселке Нивице, недалеко от города Херцег Нови. Площ…
Земельные участки
Сушчепан, Черногория
€ 80,000
Продается урбанизированный, земельный участок под застройку в городе Герцег-Нови с разрешени…
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 120,000
Код объекта - 2.20.15.1471Херцег-Нови.Топла. Участок земли площадью 830м2. До моря 800метров…
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