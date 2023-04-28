Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Прчань

Земельные участки с видом на море в Прчань, Черногория

16 объектов найдено
Земельные участки в Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 800,000
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
1 053 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Земельные участки в Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 119,000
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
€ 180,000
Земельные участки в Муо, Черногория
Земельные участки
Муо, Черногория
€ 107,700
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
249 м²
€ 59,000
Урбанизированный участок в п.Прчань, площадью 249 м2 Разрешено строительство трехэтажной вил…
Земельные участки в Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
1 554 м²
€ 98,000
Котор, Кавач — Строительный участок для 2 дома с видом на море. Отличное предложение! Этот у…
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
€ 205,000
Участок земли в Черногории Котор др. Прчань!!! 817 кв. м. Участок ровный без склона. находит…
Земельные участки в Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 1,050,000
Продается земельный участок в поселке Кавач, недалеко от города Котор. Площадь участка соста…
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
€ 205,000
Участок земли под строительство расположен в населенном пункте Прчань. Общая площадь участка…
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
8 015 м²
€ 2,404,000
Котор, Столив — Участок под строительство комплекса в заливе на продажу С большим удовольств…
Realting.com
Перейти