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Земельные участки с видом на горы в Прчань, Черногория

3 объекта найдено
Земельные участки в Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Земельные участки в Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участки в Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
249 м²
€ 59,000
Урбанизированный участок в п.Прчань, площадью 249 м2 Разрешено строительство трехэтажной вил…
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