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Черногория
Община Котор
Прчань
Земельные участки в Прчань, Черногория
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41 объект найдено
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Земельные участки
Прчань, Черногория
608 м²
€ 231,000
Урбанизированный участок общей площадью 608 м2 расположен в Прчне, всего в 60 м от моря. Сог…
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 800,000
Земельные участки
Муо, Черногория
562 м²
€ 225,000
Участок имеет общую площадь 562 м2 и расположен в отличном месте, на Муо, и всего в нескольк…
Земельные участки
Кавач, Черногория
1 019 м²
€ 200,000
Дом для ремонта с видом на залив Тиват, в поселке Кавач, Котор. Этот дом расположен в тихом …
Земельные участки
Прчань, Черногория
2 171 м²
€ 570,000
NUM 4794 Два земельных участка продаются недалеко от города Котор, точнее в городе Прчань…
Земельные участки
Прчань, Черногория
2 171 м²
€ 570,000
Продаются два земельных участка недалеко от города Котор, точнее в городе Прчань. Один участ…
Земельные участки
Троица, Черногория
4 400 м²
€ 145,000
NUM 3492 Land for sale in Kavč, near the city of Kotor with UTU conditions. The tot…
Земельные участки
Муо, Черногория
€ 1,500,000
Код объекта - 1.26.15.10582Продается Земля - Котор, Муо 1632 м2 1.500.000 Евро (есть разр…
Земельные участки
Прчань, Черногория
1 053 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Прчань, Черногория
960 м²
€ 260,000
Участок с прекрасным видом на Бока Байин Столив, Котор. О собственности: Участок расположен …
Земельные участки
Троица, Черногория
7 627 м²
€ 376,312
Недвижимость на продажу в Черногории - Большой участок на продажу в деревне Кавак, недалеко …
Земельные участки
Прчань, Черногория
2 326 м²
€ 1,400,000
Excellent investment plot with three objects for saleonly 50 m from the sea in the charming …
Земельные участки
Прчань, Черногория
2 000 м²
€ 640,000
Большой участок земли на первой линии к морю для продажи в Столиве, Котор, Черногория. Участ…
Земельные участки
Троица, Черногория
1 500 м²
Цена по запросу
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок с потрясающим видом на море Расположение: Кав…
Земельные участки
Муо, Черногория
923 м²
€ 166,140
Земельный участок с прекрасным видом на море для продажи, расположен всего в 50 метрах от Му…
Земельные участки
Прчань, Черногория
2 836 м²
Цена по запросу
Продается участок с прекрасным видом на БокаБэй и в отличном месте в небольшом месте Прчань,…
Земельные участки
Прчань, Черногория
4 310 м²
€ 862,000
Продается земельный участок с постоянным видом на залив, в отличном месте в прибрежной дерев…
Земельные участки
Прчань, Черногория
751 м²
€ 295,000
Plot for sale overlooking the bay and in a great location in the coastal village of Stoliv, …
Земельные участки
Троица, Черногория
2 100 м²
€ 110,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Прекрасная земля с видом на море и горы в Богдасичи, …
Земельные участки
Прчань, Черногория
680 м²
€ 536,000
The house is located on the first line in Stoliv and needs renovation.On a plot of 680m2, th…
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 604 м²
€ 320,000
Участок в Каваче, в 5 км от Старого города Котора и в 5 км от Тивата. Участок имеет городски…
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участки
Прчань, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 119,000
Земельные участки
Муо, Черногория
€ 107,700
Земельные участки
Прчань, Черногория
€ 180,000
Земельные участки
Муо, Черногория
€ 126,000
Участок площадью 572 м2 сo старым каменным домом 46 м2 под реставрацию на продажу. Получены …
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