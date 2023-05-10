Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Подгорица
  4. Подгорица

Земельные участки в Подгорица, Черногория

72 объекта найдено
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 932 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 450 м²
€ 49,500
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 283 м²
€ 224,600
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 3 360 м²
€ 164,640
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 820 м²
€ 95,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 031 м²
€ 60,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 710 м²
€ 550,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 465 м²
€ 60,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 4 000 м²
€ 515,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 468 м²
€ 125,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 842 м²
€ 59,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 200 м²
€ 24,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 700 м²
€ 154,500
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 8 139 м²
€ 250,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 20 323 м²
€ 81,292
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 202 м²
€ 156,260
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 2 000 м²
€ 40,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 400 м²
€ 18,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 600 м²
€ 111,250
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 4 307 м²
€ 215,350
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 16 125 м²
€ 96,750
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 4 341 м²
€ 70,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 40 000 м²
€ 15,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 4 645 м²
€ 69,680
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 79 473 м²
€ 27,800
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 8 000 м²
€ 25
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 4 350 м²
€ 40,000
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 723 м²
€ 75,900
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 31 970 м²
€ 319,700
Земельные участки в Подгорица, Черногория
Земельные участки
Подгорица, Черногория
Площадь 1 150 м²
€ 67,000
Realting.com
Перейти