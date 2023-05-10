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Черногория
Община Подгорица
Подгорица
Земельные участки в Подгорица, Черногория
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72 объекта найдено
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Земельные участки
Подгорица, Черногория
932 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Подгорица, Черногория
450 м²
€ 49,500
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 283 м²
€ 224,600
Земельные участки
Подгорица, Черногория
3 360 м²
€ 164,640
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 820 м²
€ 95,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 031 м²
€ 60,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 710 м²
€ 550,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
465 м²
€ 60,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
4 000 м²
€ 515,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
468 м²
€ 125,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
842 м²
€ 59,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 200 м²
€ 24,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
700 м²
€ 154,500
Земельные участки
Подгорица, Черногория
8 139 м²
€ 250,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
20 323 м²
€ 81,292
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 202 м²
€ 156,260
Земельные участки
Подгорица, Черногория
2 000 м²
€ 40,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 400 м²
€ 18,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
600 м²
€ 111,250
Земельные участки
Подгорица, Черногория
4 307 м²
€ 215,350
Земельные участки
Подгорица, Черногория
16 125 м²
€ 96,750
Земельные участки
Подгорица, Черногория
4 341 м²
€ 70,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
40 000 м²
€ 15,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
4 645 м²
€ 69,680
Земельные участки
Подгорица, Черногория
79 473 м²
€ 27,800
Земельные участки
Подгорица, Черногория
8 000 м²
€ 25
Земельные участки
Подгорица, Черногория
4 350 м²
€ 40,000
Земельные участки
Подгорица, Черногория
723 м²
€ 75,900
Земельные участки
Подгорица, Черногория
31 970 м²
€ 319,700
Земельные участки
Подгорица, Черногория
1 150 м²
€ 67,000
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