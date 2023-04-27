Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Бар
Петровац
Земельные участки с бассейном в Петровац, Черногория
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Негуши, Черногория
74 м²
€ 250,000
Код объекта - 1.26.15.11238Земельный участок в национальном парке ЛовченЛокация: КукПлощадь …
Земельные участки
Община Котор, Черногория
12 000 м²
€ 120,000
Большой участок земли для продажи в Драгале, недалеко от Котора и Грахово-Монгро. Площадь уч…
Земельные участки
Подострог, Черногория
41 415 м²
€ 4,141,500
Будва, Подострог — Большой участок для проекта застройки комлекса домов Этот земельный участ…
Земельные участки
Шушань, Черногория
€ 90,000
Урбанистический участок в Черногории, в Зеленом поясе - пригороде Бара Получены урбани…
Земельные участки
Komarno, Черногория
€ 140,000
Участок расположен вдоль дороги в деревне Црмница, Томичи, между владениями Пастровичей и Ск…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 400,000
Код объекта - 1.25.15.9154Участок на первой линии в Добра Вода, Бар. Участок 867м2 на первой…
Земельные участки
Markovichi, Черногория
775 м²
€ 137,151
Продается земельный участок в Марковице, недалеко от города Будва. Общая площадь участка 775…
Земельные участки
Община Ульцинь, Черногория
€ 6,600,000
Код объекта - 1.29.15.8291Большой земельный участок 550 000м2. Есть дорога, вода(колодец), э…
Земельные участки
Жабляк, Черногория
30 000 м²
€ 300,000
Жабляк, Подконь — Большой земельный участок на продажу Этот земельный участок расположен …
Земельные участки
Доброта, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Тиват, Черногория
452 м²
€ 56,000
NUM 1068 Продается земельный участок на окраине Тивата, села Красичи. Площадь участка соста…
Земельные участки
Бар, Черногория
4 009 м²
€ 1,263,000
Большой участок с планировкой на главной дороге Место: Бар Этот большой участок имеет планир…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты