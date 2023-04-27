Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар
  5. Петровац

Земельные участки с видом на горы в Петровац, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 450,000
Продается участок, который находиться в пригороде Будвы, поселке Петровац. Участок размером …
Realting.com
Перейти