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Земельные участки в Петровац, Черногория

8 объектов найдено
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 700,000
Участки на продажу. Общая площадь участков составляет 2550 квадратных метров. Они могут прод…
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
1 932 м²
€ 450,000
NUM 1329 Продается участок, который находится в муниципалитете Будва, район Петровац. Участ…
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
1 978 м²
€ 712,000
NUM 1343
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
684 м²
€ 80,500
NUM 1915 Участок на продажу в Бульярике, 684 м2. На участках есть все коммуникации - вода, …
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
673 м²
€ 300,000
NUM 3314 Plot for sale in Petrovac. The plot with an area 673 m2 is located 700 m from…
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 210,000
На участке разрешено строительство объекта в 3 этажа площадью 495 м2. Участок расположен в …
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 450,000
Продается участок, который находиться в пригороде Будвы, поселке Петровац. Участок размером …
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 200,000
Участок в Петровце Продается земельный участок, расположенный в 500 метрах от моря. Площадь …
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