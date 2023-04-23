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Земельные участки с видом на море в Пераст, Черногория

6 объектов найдено
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 1,050,000
Участок на первой линии моря в пос. Столив, площадью 2062 м2. Имеется идейный проект на стро…
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 250,000
Участок в Столиве расположен в 250 метрах от моря.Земельный участок площадью 1518 м2. Максим…
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 220,000
Участок в СтоливеУчасток находится в Столиве, в 300 м от моря и имеет прекрасный вид на море…
Земельные участки в Kostanjica, Черногория
Земельные участки
Kostanjica, Черногория
€ 4,200,000
Урбанизированный участок земли в 5 метрах от моря, в Боко-Которской бухте
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
509 м²
€ 145,000
Которский залив, Столив — Строительный участок для дома недалеко от моря на продажу Прекрасн…
Земельные участки в Kostanjica, Черногория
Земельные участки
Kostanjica, Черногория
€ 4,200,000
Урбанизированный участок земли в 5 метрах от моря, в Боко-Которской бухте.
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