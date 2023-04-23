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Земельные участки в Пераст, Черногория

14 объектов найдено
Земельные участки в Пераст, Черногория
Земельные участки
Пераст, Черногория
730 м²
€ 47,000
УЧАСТОК ЗЕМЛИ ПОД ЗАСТРОЙКУ КОТОР, РИСАН | 730 …
Земельные участки в Пераст, Черногория
Земельные участки
Пераст, Черногория
258 м²
Цена по запросу
Stone ruin for sale at incredible location in the heart of Perast.It is located just a few m…
Земельные участки 2 спальни в Столив, Черногория
Земельные участки 2 спальни
Столив, Черногория
2 ванных комнат 86 м²
€ 400,000
Продается очаровательный каменный дом на первой линии в Столиве. Дом должен быть отремонтиро…
Земельные участки в Пераст, Черногория
Земельные участки
Пераст, Черногория
1 043 м²
Цена по запросу
Продажа каменных руин расположена на крупнейшем в настоящее время участке, доступном на рынк…
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 1,050,000
Участок на первой линии моря в пос. Столив, площадью 2062 м2. Имеется идейный проект на стро…
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 250,000
Участок в Столиве расположен в 250 метрах от моря.Земельный участок площадью 1518 м2. Максим…
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 1,100,000
Код объекта - 1.26.15.9885Предлагается к продаже земельный участок в Столиве. Первая линия. …
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 250,000
Код объекта - 1.26.15.9516Предлагается к продаже земельный участок в Столиве площадью 1805 м…
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 220,000
Участок в СтоливеУчасток находится в Столиве, в 300 м от моря и имеет прекрасный вид на море…
Земельные участки в Kostanjica, Черногория
Земельные участки
Kostanjica, Черногория
€ 4,200,000
Урбанизированный участок земли в 5 метрах от моря, в Боко-Которской бухте
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
509 м²
€ 145,000
Которский залив, Столив — Строительный участок для дома недалеко от моря на продажу Прекрасн…
Земельные участки в Kostanjica, Черногория
Земельные участки
Kostanjica, Черногория
€ 4,200,000
Урбанизированный участок земли в 5 метрах от моря, в Боко-Которской бухте.
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 446,788
Код объекта - 1.26.15.6817Земельный участок на продажу площадью 3193 квадратных метра. Урбан…
Земельные участки в Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
3 193 м²
€ 150,000
Код объекта - 1.26.15.6293Горячее предложение! Участок рядом со Столивом, Markov Vrt, площад…
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