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Земельные участки с видом на море в Община Цетине, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участки в Gornja Brova, Черногория
Земельные участки
Gornja Brova, Черногория
3 485 м²
€ 1,220,000
Продажа: Участок с разрешением на строительство в национальном природном парке Скадарское о…
Земельные участки в Rogani, Черногория
Земельные участки
Rogani, Черногория
Цена по запросу
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