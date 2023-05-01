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Земельные участки в Община Цетине, Черногория

6 объектов найдено
Земельные участки в Gornja Brova, Черногория
Земельные участки
Gornja Brova, Черногория
3 485 м²
€ 1,220,000
Продажа: Участок с разрешением на строительство в национальном природном парке Скадарское о…
Земельные участки в Негуши, Черногория
Земельные участки
Негуши, Черногория
74 м²
€ 250,000
Код объекта - 1.26.15.11238Земельный участок в национальном парке ЛовченЛокация: КукПлощадь …
Земельные участки в Негуши, Черногория
Земельные участки
Негуши, Черногория
€ 290,000
Код объекта - 1.27.15.11239Земельный участок в Негуши.Площадь участка 1294 м2Тип земельного …
Земельные участки в Zagora, Черногория
Земельные участки
Zagora, Черногория
435 м²
€ 80,000
NUM 4976 Отличный участок для продажи в районе Загора, муниципалитет Котор. Расстояние от…
Земельные участки в Rogani, Черногория
Земельные участки
Rogani, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Негуши, Черногория
Земельные участки
Негуши, Черногория
€ 14,500
Код объекта - 2.27.15.3326 Большой участок земли сельхозназначения или строительства с видом…
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