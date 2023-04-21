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Земельные участки в Никшич, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участки в Никшич, Черногория
Земельные участки
Никшич, Черногория
435 065 м²
€ 650,000
Большой земельный участок 435065 м2, на Крново. Он состоит из 116872 м2 леса, 121832 м2 луга…
Земельные участки в Никшич, Черногория
Земельные участки
Никшич, Черногория
26 м²
€ 1,500,000
Земельный участок расположенный в предгорной долине протяженностью более 10 км. на расстояни…
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