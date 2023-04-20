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Земельные участки в Nedakusi, Черногория

4 объекта найдено
Земельные участки 1 спальня в Kukulje, Черногория
Земельные участки 1 спальня
Kukulje, Черногория
50 м²
€ 330,000
Продаётся четыре участка общей площадью 2934 м2 с прекрасным, панорамным видом на море. Вс…
Земельные участки в Kukulje, Черногория
Земельные участки
Kukulje, Черногория
269 м²
€ 59,000
Продается земельный участок в Добри Воде, недалеко от города Бар. Общая площадь участка 269м…
Земельные участки в Kukulje, Черногория
Земельные участки
Kukulje, Черногория
269 м²
€ 59,000
NUM 5012 Продается земельный участок в Добри Воде, недалеко от города Бар. Общая площадь уч…
Земельные участки в Kukulje, Черногория
Земельные участки
Kukulje, Черногория
28 м²
€ 120,000
NUM 1531
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