Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Купить земельный участок с видом на горы в Черногории
Очистить
35 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Будва, Черногория
500 м²
€ 400
Участок расположен в урбанизованном месте на Барской ривьере 1 линия от пляжа, по соседству…
Земельные участки
Virak, Черногория
300 м²
€ 7,500
Земельные участки вблизи Жабляка Земельные участки находятся в Pošćenski Kraj. Отл…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 590,000
Земля находится в первой зоне над побережьем Столив, 6 км до Тивата, 8 км до Котора. Исключи…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 230,000
Продается урбанизованный участок в Прчане, в Боко-Которском заливе. Участок имеет площадь 56…
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
8 000 м²
€ 1,200,000
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участки
Община Котор, Черногория
1 559 м²
€ 312,000
Участок с потрясающим видом на Котор расположен в 2 км от центра Котора. Участок урбанизиров…
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 40,000
Урбанизированная недвижимость на возвышенности с фантастическим видом на море. Дорога, элект…
Земельные участки
Доброта, Черногория
€ 400,000
Участок в фантастическом месте, с фантастическим видом в Доброте. Недвижимость урбанизирован…
Земельные участки
Черногория, Черногория
25 м²
€ 75,000
Код объекта - 4.25.15.10032Земельный участок рядом с туннелем Созина, Бар Характеристики уча…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 175,000
Код объекта - 1.25.15.9790Большой земельный участок в Утехе, Бар Характеристики участка: - з…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 120,000
Код объекта - 1.25.15.9791Просторный земельный участок в Утехе, Бар Характеристики участка: …
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
€ 16,500
Код объекта - 1.27.15.9737Земельный участок в поселке Ястреб, Даниловград Характеристики уча…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 12,000
Код объекта - 1.25.15.9671Земельный участок в горах над Баром Земельный участок правильной ф…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 81,500
Код объекта - 1.20.15.9667Земельный участок в Врбань, Херцег Нови Характеристики участка: - …
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 259,000
Код объекта - 1.27.15.9668Просторный земельный участок в Жабляке, Борье с потрясающим видом …
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 226,500
Код объекта - 1.27.15.9669Большой земельный участок в Жабляке, Борье с потрясающим видом Хар…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 11,500
Код объекта - 1.27.15.9391Бюджетные земельные участки в Жабляке Основные характеристики: …
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 48,000
Код объекта - 1.25.15.9352Просторный каскадный участок в Сутоморе Просторный каскадный участ…
Земельные участки
Черногория, Черногория
450 м²
€ 67,500
Код объекта - 1.25.15.9207Земельный участок в Белиши рядом с Баром Земельный участок 450м2 в…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 49,500
Код объекта - 1.25.15.9208Небольшой земельный участок в Белиши рядом с Баром Земельный участ…
Земельные участки
Будва, Черногория
592 м²
€ 175,000
Участок расположен рядом с городским рынком, через дорогу от католического храма. По плану …
Земельные участки
Будва, Черногория
301 м²
€ 40,000
Площадь участка 302 м2 На участке: вода, электричество До самого участка асфальтированная …
Земельные участки
Будва, Черногория
700 м²
€ 70,000
Продаются участки земли в городе Бар район Зеленый пояс с сосновым лесом и морским воздухом…
Земельные участки
Будва, Черногория
544 м²
€ 520,000
Площадь участка: 544 м2 Брутто застройки: 1630 кв.м. Цена: 520 000 евро Место: Борети …
Земельные участки
Будва, Черногория
3 880 м²
€ 341,600
Продаются 2 участка одного владельца 1880 м2 и 3000 м2 Расположены в поселке Добра Вода, в 1…
Земельные участки
Свети-Стефан, Черногория
500 м²
€ 95,000
ЦЕНА СНИЖЕНА! Уникальное расположение участка! Близикуче - это поселок над Святым Стефаном -…
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
1 700 м²
€ 60,000
Участок в 500 метрах от моря в прекрасном месте между Сутоморе и Баром - на полуострове Рата…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты