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Земельные участки с видом на море в Lustica, Черногория

7 объектов найдено
Земельные участки в Mrkovi, Черногория
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Замбеличи, Черногория
Земельные участки
Замбеличи, Черногория
€ 585,000
Земельные участки в Tici, Черногория
Земельные участки
Tici, Черногория
€ 84,300
Земельные участки в Жанице участки в непосредственной близости от моря. Коммуникации: дорога…
Земельные участки в Mrkovi, Черногория
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 10415 м2. Участок расположен в Черногории в районе Краш…
Земельные участки в Замбеличи, Черногория
Земельные участки
Замбеличи, Черногория
2 643 м²
€ 525,000
Получстров Луштица — Строительный участок вблизи моря в Жанице  Участок: 2,643м² Площадь ст…
Земельные участки в Zabrde, Черногория
Земельные участки
Zabrde, Черногория
4 109 м²
Цена по запросу
Луштица, Забрдже — Строительный участок с каменными руинами под бутик отель с великолепными …
Земельные участки в Mrkovi, Черногория
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
63 000 м²
Цена по запросу
Герцег-Нови, Луштица — Первоклассный земельный участок в потрясающем месте, с большим потенц…
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