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Черногория
Херцег-Нови
Lustica
Земельные участки в Lustica, Черногория
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26 объектов найдено
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Земельные участки
Lustica, Черногория
1 710 м²
€ 430,000
Отличный просторный участок под виллу, расположенную в Крашичах, в непосредственной близости…
Земельные участки
Lustica, Черногория
4 458 м²
€ 869,000
УЧАСТОК 4.458 м2, В ЛУСТИЦЕ, ЧЕРНОГОРИЯ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ…
Земельные участки
Lustica, Черногория
12 501 м²
€ 2,500,000
Большой участок с планировкой на первой линии моря в Крашичи. Участок состоит из двух участк…
Земельные участки
Lustica, Черногория
2 852 м²
€ 328,000
Участок 2852 м2 и всего в 600 м от знаменитого пляжа Жанице. Электричество рядом. Пляж распо…
Земельные участки
Lustica, Черногория
6 137 м²
€ 1,800,000
Продается большой урбанизированный участок земли в Богишичах, Луштица. Этот участок располож…
Земельные участки
Lustica, Черногория
21 865 м²
€ 6,275,255
Маревита - инвестиционный проект на продажу в Луштице Участок общей площадью 21 865 кв. м. р…
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Lustica, Черногория
300 м²
€ 47,000
Land plot with sea views for sale situated ina small village just above Rose on Lustica peni…
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
883 м²
€ 80,000
Участок с разрешением на планировку для продажи, в Красичи, полуостров Люстика ( Черногория …
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
6 137 м²
€ 1,500,000
Инвестиционный участок с потрясающим видом на море для продажи расположен всего в 8 метрах о…
Земельные участки
Lustica, Черногория
10 027 м²
€ 2,625,000
Plot for sale on Lustica peninsula, Montenegro.Stunning unspoiled nature, waterfront, unobst…
Земельные участки 1 спальня
Mrkovi, Черногория
1 ванных комнат
20 995 м²
Цена по запросу
Земля с законченным проектом 5-звездочного отеля на продажу. Расположен на черногорском полу…
Земельные участки
Eraci, Черногория
330 м²
€ 270,000
Villa with a project for sale in the phase of rough construction works in the settlement of …
Земельные участки
Замбеличи, Черногория
€ 585,000
Земельные участки
Lustica, Черногория
€ 700,000
Код объекта - 1.20.15.5827Участок земли в Гошичи (Луштица) на 1й линии под отель. 12.000 м2,…
Земельные участки
Lustica, Черногория
€ 1,800,000
Код объекта - 1.28.15.7945Продается земельный участок в Крашичи Цена 450 евро квадратный мет…
Земельные участки
Lustica, Черногория
1 530 м²
€ 950,000
Код объекта - 1.28.15.7584Участок площадью 10 415 м2 - максимальная площадь здания - 1530 м2…
Земельные участки
Lustica, Черногория
€ 2,640,000
Код объекта - 1.28.15.7585Участки расположены в пос. Крашичи, на первой линии от моря с собс…
Земельные участки
Tici, Черногория
€ 84,300
Земельные участки в Жанице участки в непосредственной близости от моря. Коммуникации: дорога…
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 10415 м2. Участок расположен в Черногории в районе Краш…
Земельные участки
Замбеличи, Черногория
2 643 м²
€ 525,000
Получстров Луштица — Строительный участок вблизи моря в Жанице Участок: 2,643м² Площадь ст…
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
1 500 м²
Цена по запросу
Тиват, Какрц — Участок под строительство виллы на первой линии моря на полуострове Луштица П…
Земельные участки
Zabrde, Черногория
4 109 м²
Цена по запросу
Луштица, Забрдже — Строительный участок с каменными руинами под бутик отель с великолепными …
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
63 000 м²
Цена по запросу
Герцег-Нови, Луштица — Первоклассный земельный участок в потрясающем месте, с большим потенц…
Земельные участки
Lustica, Черногория
600 м²
€ 900,000
Код объекта - 1.20.15.4936Земельный участок на первой линии под строительство жилого комплек…
Земельные участки
Lustica, Черногория
€ 950,000
Код объекта - 1.28.15.5234На продажу участок на 1й линии в поселке Крашичи площадью 1500 м2.…
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