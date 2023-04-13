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Купить земельный участок возле озера в Черногории

1 объект найдено
Земельные участкив Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 210,000
Код объекта - 1.27.15.2525Местоположение: г.Жабляк; р-н Мотичкий Гай IПлощадь участка: 7 500…
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