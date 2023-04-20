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Земельные участки с бассейном в Которе, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…
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