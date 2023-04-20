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Земельные участки с видом на море в Которе, Черногория

5 объектов найдено
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…
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