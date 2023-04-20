Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Котор
Котор
Земельные участки с видом на море в Которе, Черногория
Очистить
5 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты