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Земельные участки с видом на горы в Которе, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
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