Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор

Купить земельный участок с бассейном в Община Котор, Черногория

5 объектов найдено
Земельные участкив Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 1,050,000
Участок на первой линии моря в пос. Столив, площадью 2062 м2. Имеется идейный проект на стро…
Земельные участкив Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 250,000
Участок в Столиве расположен в 250 метрах от моря.Земельный участок площадью 1518 м2. Максим…
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…
Земельные участкив Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 250,000
Урбанизированный участок на 1 линии моря в пос. Стрп (Strp, Котор), площадью 1142м2, с прекр…
Земельные участкив Kostanjica, Черногория
Земельные участки
Kostanjica, Черногория
€ 4,200,000
Урбанизированный участок земли в 5 метрах от моря, в Боко-Которской бухте.
Realting.com
Перейти