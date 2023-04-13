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Realting.com
Черногория
Община Котор
Купить земельный участок с видом на море в Община Котор, Черногория
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59 объектов найдено
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Земельные участки
Троица, Черногория
€ 800,000
Земельные участки
Glavaticici, Черногория
2 216 м²
€ 250,000
Урбанизированный участок 2216м2 с панорамным видом на море. На этом участке есть разрешение …
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Участок в селе Липчи, Которский залив. Рядом с пляжем,…
Земельные участки
Krimovice, Черногория
3 079 м²
€ 300,000
Этот обращенный на юг, красиво расположенный и легко доступный участок земли имеет площадь 3…
Земельные участки
Morinj, Черногория
1 876 м²
€ 300,000
Участок со старым каменным домом на продажу в Моринье недалеко от Пераста, Которский залив -…
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Прчань, Черногория
1 053 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Доброта, Черногория
4 500 м²
Цена по запросу
Земельные участки 3 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Доброта, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участки
Община Котор, Черногория
1 559 м²
€ 312,000
Участок с потрясающим видом на Котор расположен в 2 км от центра Котора. Участок урбанизиров…
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 40,000
Урбанизированная недвижимость на возвышенности с фантастическим видом на море. Дорога, элект…
Земельные участки
Доброта, Черногория
€ 400,000
Участок в фантастическом месте, с фантастическим видом в Доброте. Недвижимость урбанизирован…
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 1,050,000
Участок на первой линии моря в пос. Столив, площадью 2062 м2. Имеется идейный проект на стро…
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 250,000
Участок в Столиве расположен в 250 метрах от моря.Земельный участок площадью 1518 м2. Максим…
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…
Земельные участки
Прчань, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Kubasi, Черногория
26 000 м²
Цена по запросу
Котор, Побрдже — Каскадный участок 26 000 м² с домом, подходящим для эко-туризма и аграрной …
Земельные участки
Прчань, Черногория
4 310 м²
€ 200
Котор, Прчань — Строительный участок для комплекса домов с видом на море Этот урбанизирован…
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 119,000
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участки
Прчань, Черногория
€ 180,000
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