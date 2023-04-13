Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор

Купить земельный участок с видом на море в Община Котор, Черногория

59 объектов найдено
Земельные участкив Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 800,000
Земельные участкив Glavaticici, Черногория
Земельные участки
Glavaticici, Черногория
2 216 м²
€ 250,000
Урбанизированный участок 2216м2 с панорамным видом на море. На этом участке есть разрешение …
Земельные участкив Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Участок в селе Липчи, Которский залив. Рядом с пляжем,…
Земельные участкив Krimovice, Черногория
Земельные участки
Krimovice, Черногория
3 079 м²
€ 300,000
Этот обращенный на юг, красиво расположенный и легко доступный участок земли имеет площадь 3…
Земельные участкив Morinj, Черногория
Земельные участки
Morinj, Черногория
1 876 м²
€ 300,000
Участок со старым каменным домом на продажу в Моринье недалеко от Пераста, Которский залив -…
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
1 053 м²
Цена по запросу
Земельные участкив Доброта, Черногория
Земельные участки
Доброта, Черногория
4 500 м²
Цена по запросу
Земельные участки 3 спальнив Доброта, Черногория
Земельные участки 3 спальни
Доброта, Черногория
120 м²
Цена по запросу
Земельные участкив Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Доброта, Черногория
Земельные участки
Доброта, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участкив Община Котор, Черногория
Земельные участки
Община Котор, Черногория
1 559 м²
€ 312,000
Участок с потрясающим видом на Котор расположен в 2 км от центра Котора. Участок урбанизиров…
Земельные участкив Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Земельные участкив Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участкив Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 40,000
Урбанизированная недвижимость на возвышенности с фантастическим видом на море. Дорога, элект…
Земельные участкив Доброта, Черногория
Земельные участки
Доброта, Черногория
€ 400,000
Участок в фантастическом месте, с фантастическим видом в Доброте. Недвижимость урбанизирован…
Земельные участкив Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 1,050,000
Участок на первой линии моря в пос. Столив, площадью 2062 м2. Имеется идейный проект на стро…
Земельные участкив Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 250,000
Участок в Столиве расположен в 250 метрах от моря.Земельный участок площадью 1518 м2. Максим…
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…
Земельные участкив Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Kubasi, Черногория
Земельные участки
Kubasi, Черногория
26 000 м²
Цена по запросу
Котор, Побрдже — Каскадный участок 26 000 м² с домом, подходящим для эко-туризма и аграрной …
Земельные участкив Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
4 310 м²
€ 200
Котор, Прчань — Строительный участок для комплекса домов с видом на море  Этот урбанизирован…
Земельные участкив Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 119,000
Земельные участкив Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участкив Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 300,000
Земельные участкив Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
€ 180,000
Realting.com
Перейти