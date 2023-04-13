Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор

Купить земельный участок с видом на горы в Община Котор, Черногория

7 объектов найдено
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участкив Община Котор, Черногория
Земельные участки
Община Котор, Черногория
1 559 м²
€ 312,000
Участок с потрясающим видом на Котор расположен в 2 км от центра Котора. Участок урбанизиров…
Земельные участкив Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
€ 935,000
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
Земельные участкив Кавач, Черногория
Земельные участки
Кавач, Черногория
2 600 м²
€ 130,000
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
Земельные участкив Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 40,000
Урбанизированная недвижимость на возвышенности с фантастическим видом на море. Дорога, элект…
Земельные участкив Доброта, Черногория
Земельные участки
Доброта, Черногория
€ 400,000
Участок в фантастическом месте, с фантастическим видом в Доброте. Недвижимость урбанизирован…
Земельные участкив Прчань, Черногория
Земельные участки
Прчань, Черногория
249 м²
€ 59,000
Урбанизированный участок в п.Прчань, площадью 249 м2 Разрешено строительство трехэтажной вил…
Realting.com
Перейти