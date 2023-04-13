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Черногория
Община Котор
Купить земельный участок в Община Котор, Черногория
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164 объекта найдено
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Земельные участки
Загора, Черногория
€ 165,000
На продажу участок рядом с пляжем Трстено и Плоче, площадью 4499м2. На этом красивом участке…
Земельные участки
Радановичи, Черногория
€ 160,000
Предлагаем на продажу урбанизированный участок площадью 1733 кв метра, расположенный в…
Земельные участки
Доброта, Черногория
787 м²
€ 500,000
Продается земельный участок в Доброте, одном из районов красивого и популяроного …
Земельные участки
Доброта, Черногория
787 м²
€ 500,000
NUM 5159 Земельный участок на продажу в Доброте, одном из районов красивого и популярного го…
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 179,000
Предлагаем на продажу урбанизированный участок в Которе с видом на старый город и залив. …
Земельные участки
Загора, Черногория
435 м²
€ 80,000
Продается отличный участок в районе Загора, Которский муниципалитет. Удаленность от ближайше…
Земельные участки
Рисан, Черногория
181 м²
€ 350,000
Настоящий дом, нуждающийся в ремонте, расположен в центре Рисана, в нескольких минутах ходьб…
Земельные участки
Бигово, Черногория
3 023 м²
€ 756,000
Продаются земельные участки в городе Бигово недалеко от города Котор. Участки расположены н…
Земельные участки
Котор, Черногория
1 016 м²
€ 117,000
Продается урбанизированный участок площадью 1016 квадратных метров расположен в районе Лешев…
Земельные участки
Котор, Черногория
1 016 м²
€ 117,000
NUM 4994 Продается урбанизированный участок площадью 1016 квадратных метров, расположенный в…
Земельные участки
Прчань, Черногория
608 м²
€ 231,000
Урбанизированный участок общей площадью 608 м2 расположен в Прчне, всего в 60 м от моря. Сог…
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 800,000
Земельные участки
Glavaticici, Черногория
2 216 м²
€ 250,000
Урбанизированный участок 2216м2 с панорамным видом на море. На этом участке есть разрешение …
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Участок в селе Липчи, Которский залив. Рядом с пляжем,…
Земельные участки
Krimovice, Черногория
3 079 м²
€ 300,000
Этот обращенный на юг, красиво расположенный и легко доступный участок земли имеет площадь 3…
Земельные участки
Шишичи, Черногория
12 823 м²
€ 207,000
Урбанизированный участок на продажу в Радановичи, Котор, ЧерногорияУчасток расположен в Рада…
Земельные участки
Ковачко поле, Черногория
7 000 м²
€ 600,000
Урбанизированный участок на продажу в Радановичи, Котор, ЧерногорияРасположенный на лугу у п…
Земельные участки
Morinj, Черногория
1 876 м²
€ 300,000
Участок со старым каменным домом на продажу в Моринье недалеко от Пераста, Которский залив -…
Земельные участки
Загора, Черногория
€ 167,000
4550m2 of Land with 2 ruins in the nice and quiet place Zagora,,Krimovica The…
Земельные участки
Муо, Черногория
562 м²
€ 225,000
Участок имеет общую площадь 562 м2 и расположен в отличном месте, на Муо, и всего в нескольк…
Земельные участки
Кавач, Черногория
1 019 м²
€ 200,000
Дом для ремонта с видом на залив Тиват, в поселке Кавач, Котор. Этот дом расположен в тихом …
Земельные участки
Прчань, Черногория
2 171 м²
€ 570,000
NUM 4794 Два земельных участка продаются недалеко от города Котор, точнее в городе Прчань…
Земельные участки
Прчань, Черногория
2 171 м²
€ 570,000
Продаются два земельных участка недалеко от города Котор, точнее в городе Прчань. Один участ…
Земельные участки
Рисан, Черногория
4 737 м²
€ 630,000
NUM 1043 Участок площадью 4737 м2 расположен примерно в 200 м от моря, с прекрасным видом…
Земельные участки
Котор, Черногория
22 125 м²
€ 620,000
NUM 1000 Продается участок 22.125 м2, в районе Радановичи. Участок расположен примерно в 1…
Земельные участки
Котор, Черногория
13 700 м²
€ 755,000
NUM 1652 U naselju Risan, koji se nalazi u Bokokotorskom zalivu, prodaje se pelcta ukupne …
Земельные участки
Котор, Черногория
7 684 м²
€ 630,000
NUM 716 В небольшом, но уютном месте Столив, которое находится в районе Которского залива, …
Земельные участки
Котор, Черногория
13 571 м²
€ 340,000
NUM 1833 Большой участок с видом на море на продажу. Участок расположен в районе Грбаль, му…
Земельные участки
Котор, Черногория
4 332 м²
€ 260,000
NUM 2110 Участок для продажи в районе Радановичи, муниципалитет Котор, примерно в 10 километ…
Земельные участки
Котор, Черногория
1 051 м²
€ 80,000
NUM 2667 Участок на продажу в Радановичах, всего в 80 метрах от главной дороги. Участок общ…
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