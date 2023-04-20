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Земельные участки в Которе, Черногория

23 объекта найдено
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 179,000
Предлагаем на продажу урбанизированный участок в Которе с видом на старый город и залив. …
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
1 016 м²
€ 117,000
Продается урбанизированный участок площадью 1016 квадратных метров расположен в районе Лешев…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
1 016 м²
€ 117,000
NUM 4994 Продается урбанизированный участок площадью 1016 квадратных метров, расположенный в…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
22 125 м²
€ 620,000
NUM 1000 Продается участок 22.125 м2, в районе Радановичи. Участок расположен примерно в 1…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
13 700 м²
€ 755,000
NUM 1652 U naselju Risan, koji se nalazi u Bokokotorskom zalivu, prodaje se pelcta ukupne …
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
7 684 м²
€ 630,000
NUM 716 В небольшом, но уютном месте Столив, которое находится в районе Которского залива, …
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
13 571 м²
€ 340,000
NUM 1833 Большой участок с видом на море на продажу. Участок расположен в районе Грбаль, му…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
4 332 м²
€ 260,000
NUM 2110 Участок для продажи в районе Радановичи, муниципалитет Котор, примерно в 10 километ…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
1 051 м²
€ 80,000
NUM 2667 Участок на продажу в Радановичах, всего в 80 метрах от главной дороги. Участок общ…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
17 304 м²
€ 1,500,000
NUM 2688 Продается участок в деревне Кавац, недалеко от города Котор. Площадь участка состав…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
1 500 м²
€ 120,000
NUM 2822 Земельный участок на продажу в деревне Кавац. Площадь участка составляет 1500 м ².…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
362 м²
€ 49,000
NUM 2491 Земельные участки на продажу в деревне Ластва Грабальска. Площадь первого участка…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
4 000 м²
€ 180,000
NUM 2697 Участок для продажи в селе Радановичи, муниципалитет Котор. Участок общей площадью …
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
19 166 м²
€ 2,600,000
NUM 3306 Продается земельный участок в Радановичах для строительства коммерческого здания…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
19 587 м²
€ 6,660,000
NUM 3287 Продается участок в районе Бигово, в 12 км от Титата и Котора. Участок 19,587 м…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
10 624 м²
€ 3,188,000
NUM 3347 Продается урбанизированная недвижимость в Люте, район Котор. Площадь объекта …
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
641 м²
€ 705,100
NUM 3526 Участок с руинами на продажу. Участок имеет площадь 641 м2 и расположен в Перас…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
4 160 м²
€ 120,000
NUM 3382 Участок для продажи сверху города Котор. Общая площадь участка составляет 4160 …
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
744 м²
€ 189,000
Жилой участок расположен в Которе недалеко от центра города с видом на море и Старый город К…
Земельные участки в Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…

Недвижимость в Которе: уютные апартаменты вблизи к Адриатическому морю

В Черногории есть множество удивительных мест, куда можно переехать на ПМЖ. Одним из самых популярных городов в стране считается Котор. Он располагается у побережья знаменитого Адриатического моря. Купить здесь жилье желают многие иностранцы. Граждан из других стран привлекает возможность обзавестись недвижимостью в Которе не только из-за чудесного климата и низких налогов. Веским доводом приобрести здесь апартаменты служат невысокие цены на жилье. По подсчетам экспертов стоимость домов и квартир в этом городе почти в 2 раза дешевле, чем в соседней Италии или Хорватии.

Какую можно купить недвижимость в Которе

Местный рынок жилых и коммерческих объектов богат и разнообразен:

  • Однокомнатные и двухкомнатные квартиры присутствуют как в центре города, так и на окраинах. Цена на жилье в Которе такого типа варьируется от 20 до 100 тысяч евро.
  • Частный сектор встречается в основном за городом. Здесь можно купить, к примеру, элитную виллу или трехкомнатный дом в районе 500-900 тысяч евро.
  • Объекты для бизнеса, такие как гостиницы и рестораны, представлены преимущественно на побережье. Расценки к ним начинаются от 50 тысяч евро.

Преимущества для иностранцев

Вкладывать инвестиции в недвижимость в Которе выгодно иностранным инвесторам. Они могут успешно сдать купленные здесь апартаменты туристам или выиграть от роста цен на жилье. В среднем стоимость квартир в Которе ежегодно растет на 10-20%. Среди преимуществ можно также отметить тот факт, что при покупке местных апартаментов на сумму от 4900 евро иностранцам выдается ВНЖ на 1 год.

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