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Черногория
Община Колашин
Земельные участки в Община Колашин, Черногория
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28 объектов найдено
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Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
842 м²
€ 380,000
NUM 5166 Земля на продажу в Подгорице. Участок имеет площадь 842 м2, на которой нарисовано з…
Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
842 м²
€ 380,000
Земля на продажу в Подгорице. Участок площадью 842 м2, на котором построено здание общей жил…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 45,000
УЧАСТОК НЕДАЛЕКО от ЦЕНТРА В КОЛАШИНЕ Цена 45000 евро. Участок (360м2) находится в 500 мет…
Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
1 011 м²
€ 200,000
NUM 4939 Земля на продажу в Радовичи, недалеко от города Тиват. Общая площадь участка состав…
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
€ 513,000
Этот участок земли находится в муниципалитете Коласин, недалеко от дороги к новому шоссе, ко…
Земельные участки
Gornje Lipovo, Черногория
€ 110,000
Это потрясающий отель в Липово со старым домом, и у него уже есть разрешение на строительств…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 450,000
Земельный участок, пригодный для развития экотуризма в селе Плана, в 4 км от центра Колашина…
Земельные участки
Колашин, Черногория
185 005 м²
€ 300,000
Большой участок земли в Колашине Основные показатели: Сельскохозяйственная земля в 4,5 км от…
Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
54 000 м²
€ 810,000
NUM 4827 Продается земельный участок в муниципалитете Плужине, место Брштановица, недалеко о…
Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
54 000 м²
€ 810,000
Продается земельный участок в муниципалитете Плужине, место Брштановица, недалеко от Шчепан …
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 187,500
Большой земельный участок рядом с горнолыжным курортом Колашин Земельный участок площадью 2…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 28,000
Земельный участок расположен в центре Колашина, недалеко от всех объектов инфраструктуры Общ…
Земельные участки
Velje Duboko, Черногория
5 500 м²
€ 920,000
NUM 2855 Land for sale at Rt Veslo, Lustica peninsula. The plot area is 5500 m². Th…
Земельные участки
Колашин, Черногория
Цена по запросу
Площадь 7 гектаров, поделенных на участки по 1000 кв.м, на каждом из которых предусмотрено с…
Земельные участки 2 спальни
Община Колашин, Черногория
1 ванных комнат
63 м²
€ 690,000
Эта потрясающая пляжная недвижимость - уникальная возможность построить дом мечты прямо на в…
Земельные участки
Колашин, Черногория
41 009 м²
€ 130,000
The plot whose price was 130,000.00 €, now has a new incredible price of 82,000.00 €.Imagine…
Земельные участки
Колашин, Черногория
8 943 м²
€ 80,000
Красивый участок на продажу недалеко от Колашина. Участок расположен в отличном месте и зани…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 270,000
Просторный участок площадью 30.000 м2 расположен в Колашине, недалеко от ж*д станции, при эт…
Земельные участки
Crkvine, Черногория
2 491 м²
€ 63,000
УРБАНИЗОВАННЫЙ УЧАСТОК ЗЕМЛИ В КОЛАШИНЕ 2491 М2…
Земельные участки
Babljak, Черногория
€ 2,000,000
Площадь участка 1300 кв.м. Разрешено строительство 20.000 кв.м. жилой площади. Все нео…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 160,000
Урбанизированный земельный участок в Колашине - урбанизированный земельный участок 1192м2 в…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 170,000
Земельный участок рядом с горнолыжным курортом Колашин, Jelovica Земельный участок находитс…
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
1 644 м²
€ 137,000
Эта урбанизированная земля с видом на море находится в Каваце, Тиват. К участку можно добрат…
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
676 м²
€ 190,000
Урбанизированная земля для продажи в Будве Участок 676 м2 в размере. Земля имеет разрешение…
Земельные участки
Община Колашин, Черногория
166 м²
€ 450,000
Продается две каменные руины в Перасте, Которский залив. Эти руины находятся на второй лини…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 506,688
На продажу участок площадью 253 344 м2. Участок расположен в селе Црквина, Колашин.. Дорог…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 236,200
На продажу участок площадью 23620 м2. Участок расположен в 8 км от Колашина, в сторону Подг…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 1,584,000
Участок находится в пос. Речине, муниципалитет Колашин, в 9 километрах от города в направлен…
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