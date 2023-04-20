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Черногория
Община Колашин
Колашин
Земельные участки в Колашин, Черногория
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14 объектов найдено
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Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 45,000
УЧАСТОК НЕДАЛЕКО от ЦЕНТРА В КОЛАШИНЕ Цена 45000 евро. Участок (360м2) находится в 500 мет…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 450,000
Земельный участок, пригодный для развития экотуризма в селе Плана, в 4 км от центра Колашина…
Земельные участки
Колашин, Черногория
185 005 м²
€ 300,000
Большой участок земли в Колашине Основные показатели: Сельскохозяйственная земля в 4,5 км от…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 187,500
Большой земельный участок рядом с горнолыжным курортом Колашин Земельный участок площадью 2…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 28,000
Земельный участок расположен в центре Колашина, недалеко от всех объектов инфраструктуры Общ…
Земельные участки
Колашин, Черногория
Цена по запросу
Площадь 7 гектаров, поделенных на участки по 1000 кв.м, на каждом из которых предусмотрено с…
Земельные участки
Колашин, Черногория
41 009 м²
€ 130,000
The plot whose price was 130,000.00 €, now has a new incredible price of 82,000.00 €.Imagine…
Земельные участки
Колашин, Черногория
8 943 м²
€ 80,000
Красивый участок на продажу недалеко от Колашина. Участок расположен в отличном месте и зани…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 270,000
Просторный участок площадью 30.000 м2 расположен в Колашине, недалеко от ж*д станции, при эт…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 160,000
Урбанизированный земельный участок в Колашине - урбанизированный земельный участок 1192м2 в…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 170,000
Земельный участок рядом с горнолыжным курортом Колашин, Jelovica Земельный участок находитс…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 236,200
На продажу участок площадью 23620 м2. Участок расположен в 8 км от Колашина, в сторону Подг…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 506,688
На продажу участок площадью 253 344 м2. Участок расположен в селе Црквина, Колашин.. Дорог…
Земельные участки
Колашин, Черногория
€ 1,584,000
Участок находится в пос. Речине, муниципалитет Колашин, в 9 километрах от города в направлен…
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