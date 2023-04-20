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Черногория
Херцег-Нови
Земельные участки с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
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29 объектов найдено
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Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
5 400 м²
€ 220,000
Недвижимость в Черногории - недостроенный дом и небольшой старый каменный дом на живописном …
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
11 032 м²
€ 441,280
Инвестиционный участок с прекрасным видом на море на продажу в Мельине, недалеко от Герцег-Н…
Земельные участки
Мойдеж, Черногория
4 261 м²
€ 228,350
Продается большой участок с прекрасным видом на море в Мойдезе, тихой деревне, примерно в 20…
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 1,079,450
Участок находится в пригороде ГН, Требесин. Место хорошее, выше Мелине, как ехать на Боснию …
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Биела, Черногория
€ 1,300,000
Участок в Биела общей площадью 11551 кв.м. Состоит из 10 кадастровых единиц, 9 из которых ур…
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Крушевице, Черногория
60 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Мелинье, Черногория
947 м²
€ 425,000
Отличная возможность инвестировать в Черногорию! Участок с утвержденными урбанистическими и …
Земельные участки
Замбеличи, Черногория
€ 585,000
Земельные участки
Каменари, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Цена по запросу
Герцег-Нови, Мельине — Земельные участки под строительство вилл с разрешением на строительст…
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 297,700
Земельные участки
Суторина, Черногория
142 м²
Цена по запросу
Урбанизированный участок в поселке Лучичи, расположенном в 3 км от Герцег-Нови. На участке н…
Земельные участки
Tici, Черногория
€ 84,300
Земельные участки в Жанице участки в непосредственной близости от моря. Коммуникации: дорога…
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 585,000
В городе Герцег Нови, район Кути, продается просторный участок на расстоянии около 3 километ…
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 10415 м2. Участок расположен в Черногории в районе Краш…
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 650,000
Продается земельный участок в курортном поселке Нивице, недалеко от города Херцег Нови. Площ…
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 49,000
Участок располагается в непосредственной близости от знаменитого лечебного курорта Игало, ра…
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 300,000
Большой участок площадью 5600м2, с двумя строениями руины на 45м2 и двухэтажный домик 160м2.…
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 85,000
Урбанизированный земельный участок площадью 711 м2 на полуострове Луштица. На участке предус…
Земельные участки
Сушчепан, Черногория
€ 80,000
Продается урбанизированный, земельный участок под застройку в городе Герцег-Нови с разрешени…
Земельные участки
Замбеличи, Черногория
2 643 м²
€ 525,000
Получстров Луштица — Строительный участок вблизи моря в Жанице Участок: 2,643м² Площадь ст…
Земельные участки
Zabrde, Черногория
4 109 м²
Цена по запросу
Луштица, Забрдже — Строительный участок с каменными руинами под бутик отель с великолепными …
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
63 000 м²
Цена по запросу
Герцег-Нови, Луштица — Первоклассный земельный участок в потрясающем месте, с большим потенц…
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
2 750 м²
€ 350,000
Герцег-Нови, Кумбор — Участок с инфраструктурой и принадлежащей руине, расположен в развиваю…
Земельные участки
Мокрине, Черногория
830 м²
€ 50,000
Герцег-Нови, Мокрине — Земельный участок с двумя старыми каменными домами и видом на море на…
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
€ 120,000
Код объекта - 2.20.15.1471Херцег-Нови.Топла. Участок земли площадью 830м2. До моря 800метров…
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