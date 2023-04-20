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Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория

107 объектов найдено
Земельные участки в Каменари, Черногория
Земельные участки
Каменари, Черногория
139 м²
€ 950,000
Продается участок в Каменари, на первой линиии от моря. Общая площадь участка составляет 167…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
255 м²
€ 1,000,000
Продаётся земельный участок с домом в городе Дженовичи, в непосредственной близи от моря и н…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 70,000
Участок расположен в районе Сушчепан в 3 км от моря Панорамный шикарный вид на море, спокойн…
Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
€ 59,000
Отличный участок в Биела, в 400 метрах от моря по пологой прямой дороге до пляжа. Площадь 55…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 2,293,200
Участок общей площадью 26.717 м2 расположен на полуострове Луштица, Вучья Увала. Имеет выход…
Земельные участки в Lustica, Черногория
Земельные участки
Lustica, Черногория
1 710 м²
€ 430,000
Отличный просторный участок под виллу, расположенную в Крашичах, в непосредственной близости…
Земельные участки в Lustica, Черногория
Земельные участки
Lustica, Черногория
4 458 м²
€ 869,000
УЧАСТОК 4.458 м2, В ЛУСТИЦЕ, ЧЕРНОГОРИЯ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ…
Земельные участки в Lustica, Черногория
Земельные участки
Lustica, Черногория
12 501 м²
€ 2,500,000
Большой участок с планировкой на первой линии моря в Крашичи. Участок состоит из двух участк…
Земельные участки в Lustica, Черногория
Земельные участки
Lustica, Черногория
2 852 м²
€ 328,000
Участок 2852 м2 и всего в 600 м от знаменитого пляжа Жанице. Электричество рядом. Пляж распо…
Земельные участки в Lustica, Черногория
Земельные участки
Lustica, Черногория
6 137 м²
€ 1,800,000
Продается большой урбанизированный участок земли в Богишичах, Луштица. Этот участок располож…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
533 м²
€ 530,000
Земельный участок в Герцег-Нови с планировкой Основные детали: Планировка жилой/туристическо…
Земельные участки в Lustica, Черногория
Земельные участки
Lustica, Черногория
21 865 м²
€ 6,275,255
Маревита - инвестиционный проект на продажу в Луштице Участок общей площадью 21 865 кв. м. р…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
22 817 м²
€ 1,450,000
Этот красивый участок с оливковыми деревьями находится недалеко от города Герцег-Нови. Потря…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
5 400 м²
€ 220,000
Недвижимость в Черногории - недостроенный дом и небольшой старый каменный дом на живописном …
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
11 032 м²
€ 441,280
Инвестиционный участок с прекрасным видом на море на продажу в Мельине, недалеко от Герцег-Н…
Земельные участки в Мойдеж, Черногория
Земельные участки
Мойдеж, Черногория
4 261 м²
€ 228,350
Продается большой участок с прекрасным видом на море в Мойдезе, тихой деревне, примерно в 20…
Земельные участки в Кумбор, Черногория
Земельные участки
Кумбор, Черногория
3 768 м²
€ 700,000
УЧАСТОК ЗЕМЛИ В КУМБОРЕ, РЯДОМ С PORTO NOVI | 1…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 1,079,450
Участок находится в пригороде ГН, Требесин. Место хорошее, выше Мелине, как ехать на Боснию …
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 50,000
Участок расположен в 3 км от моря на берегу горного ручья Зеленый тихий район для спокойной …
Земельные участки в Mrkovi, Черногория
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
€ 1,300,000
Участок в Биела общей площадью 11551 кв.м. Состоит из 10 кадастровых единиц, 9 из которых ур…
Земельные участки в Кумбор, Черногория
Земельные участки
Кумбор, Черногория
€ 315,000
Продается участок земли площадью 1150 м2, расположенный в Кумборе, Херцег Нови. На участк…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
322 м²
€ 53,000
NUM 1963 В городе Херцег-Нови, район Биела участок для продажи, который идеально подходит д…
Земельные участки в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
539 м²
€ 75,000
NUM 1978 В деревне Игало, район Суторина, участок на продажу около 6 километров от моря и…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
11 502 м²
€ 90,000
NUM 2131 Участок общей площадью 11 502 м2 для продажи в Модзэде, район Херцег-Нови. Расстоя…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
38 868 м²
€ 585,000
NUM 2251 В городе Херцег-Нови, район Кути, есть просторный участок на продажу, примерно в 3 …
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
277 м²
€ 150,000
NUM 2569 Участок для продажи на второй линии в Каменари, Герцег Нови. Участок общей площа…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
€ 55,000
NUM 2559 Земельный участок на продажу в деревне Нивице, недалеко от города Герцег-Нови.…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
669 м²
€ 55,000
NUM 3092 Участок на продажу в регионе Мокрин, недалеко от города Герцег-Нови. Участок имее…
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
790 м²
€ 200,000
NUM 3184 Продается земельный участок в районе Биела, недалеко от города Герцег-Нови. Об…

Недвижимость в Херцег-Нови как возможность спокойной размеренной жизни в центре Европы

Небольшой черногорский Херцег-Нови расположен на побережье Которского залива в Адриатике. Холмистая долина, на которой расположился этот живописный город, превратила его в «город тысячи ступеней» — излюбленное место отдыха многочисленных туристов. Иностранных инвесторов привлекает сюда возможность бюджетного приобретения недвижимости. Стоимость недвижимости в Херцег-Нови обусловлена:

  • уникальной природой;
  • спокойной размеренной жизнью в центре Европы;
  • хорошей транспортной доступностью.

Тенденции изменения стоимости недвижимости в Херцег-Нови

Вступление Черногории в НАТО подстегнуло к ней интерес европейцев. По популярности она занимает седьмое место среди всех направлений по приобретению зарубежной недвижимости. С 2017 года стоимость недвижимости в Черногории ежегодно увеличивается. Если в туристически раскрученной Будве стоимость домов увеличилась на 30%, то стоимость недвижимости в Херцег-Нови повысилась в среднем на 8%.

Сейчас купить недвижимость в Херцег-Нови можно за €2,5 тыс./кв. м. — это будет премиальный сегмент. Бюджетные студии или апартаменты на вторичном рынке стоят от €1,6 тыс./кв. м. за полностью меблированную квартиру в полукилометре от моря. Некоторые варианты предлагают приобретение ВНЖ одновременно с приобретением жилых кв. м.

Потенциал развития Херцег-Нови

Возведение на территории муниципалитета элитного проекта Portnovi с мариной для яхт, комплексом апартаментов, роскошными виллами и сетевым европейским отелем One&Only стимулирует активность инвесторов в этом регионе.

Госпрограмма «Гражданство Черногории за инвестиции», действующая в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г., предполагает льготное получение иностранцами 2000 паспортов гражданина страны. Эти 2 фактора окажут значительное влияние на повышение стоимости недвижимости в Херцег-Нови в ближайшее время.

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