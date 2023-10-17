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Земельные участки
Черногория
Херцег-Нови
Земельные участки в Херцег-Нови, Черногория
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21 объект найдено
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Земельные участки с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
Продажа дома с бассейном в Куляче.Участок имеет площадь 2184м2.Все подведено: электричество,…
€55,000
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Земельные участки с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
Эксклюзивная продажа квартир в новом доме в Петроваце, одном из самых красивых прибрежных го…
€444,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Участки расположены в Поди, Херцег-Нови в 4 км от моря Красивый вид на море, который не буде…
€34,200
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
3 200 м²
NUM 5212 Участок для продажи в урбанизированном районе в муниципалитете Герцег-Нови с прекра…
Цена по запросу
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Земельные участки с парковкой, с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
Участок находится в пригороде ГН, Требесин. Место хорошее, выше Мелине, как ехать на Боснию …
€1,08 млн
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Участок расположен в 3 км от моря на берегу горного ручья Зеленый тихий район для спокойной …
€50,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
11 502 м²
NUM 2131 Участок общей площадью 11 502 м2 для продажи в Модзэде, район Херцег-Нови. Расстоя…
€135,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
38 868 м²
NUM 2251 В городе Херцег-Нови, район Кути, есть просторный участок на продажу, примерно в 3 …
€585,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
277 м²
NUM 2569 Участок для продажи на второй линии в Каменари, Герцег Нови. Участок общей площа…
€150,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
300 м²
NUM 2559 Земельный участок на продажу в деревне Нивице, недалеко от города Герцег-Нови.…
€55,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
669 м²
NUM 3092 Участок на продажу в регионе Мокрин, недалеко от города Герцег-Нови. Участок имее…
€55,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
790 м²
NUM 3184 Продается земельный участок в районе Биела, недалеко от города Герцег-Нови. Об…
€200,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
660 м²
NUM 3182 Земельный участок на продажу в районе Биела, недалеко от города Герцег Нвой. Общая …
€190,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
785 м²
NUM 3183 Продается земельный участок в районе Биела, недалеко от города Герцег Нвой. Общая …
€160,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
920 м²
NUM 3181 Продается земельный участок в районе Кумбор, недалеко от города Герцег Нвой.…
€260,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
1 677 м²
NUM 3090 Участок для продажи в Суторине, недалеко от города Герцег-Нови. Участок общей площа…
€155,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
1 145 м²
NUM 3236 Земля на продажу в Кумборе, недалеко от города Герцег-Нови. Площадь участка составл…
€450,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
Участок в Мокрине в лесу Участок в местечке Мокрине, площадь 3100 м2. К участку возможно по…
€21,000
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Земельные участки с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
В городе Герцег Нови, район Кути, продается просторный участок на расстоянии около 3 километ…
€585,000
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Земельные участки с видом на море
Херцег-Нови, Черногория
Урбанизированный земельный участок площадью 711 м2 на полуострове Луштица. На участке предус…
€85,000
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Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
2 154 м²
Герцег Нови, Центр – Строительный участок на премиум локации в центре Герцег Нови. Подходит …
€2,22 млн
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