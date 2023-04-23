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Земельные участки с видом на море в Donja Lastva, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
1 332 м²
€ 250,000
УЧАСТОК 1332 М2 В КАМЕНАРИ, 80 МЕТРОВ ДО МОРЯ |…
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