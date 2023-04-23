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Земельные участки в Donja Lastva, Черногория

5 объектов найдено
Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
2 100 м²
€ 220,000
2 УЧАСТКА ЗЕМЛИ В КАМЕНАРИ, ХЕРЦЕГ-НОВИ ЗА 2200…
Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
550 м²
€ 250,000
Очаровательные руины с видом на море для продажи в Лепетане, Тиват - Черногория. Участок рас…
Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
2 145 м²
€ 643,500
Инвестиционный участок с видом на море для продажи в Лепетане, недалеко от Тивата и роскошно…
Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
105 м²
€ 270,000
Трехэтажный старый дом на воде для продажи в Лепетане, недалеко от Тивата и роскошного порта…
Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
1 332 м²
€ 250,000
УЧАСТОК 1332 М2 В КАМЕНАРИ, 80 МЕТРОВ ДО МОРЯ |…
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