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Земельные участки в Даниловград, Черногория

9 объектов найдено
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
€ 16,500
Код объекта - 1.27.15.9737Земельный участок в поселке Ястреб, Даниловград Характеристики уча…
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
2 310 м²
€ 14,000
Код объекта - 1.27.15.9736Бюджетный земельный участок в поселке Загорак, Даниловград   Харак…
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
€ 37,000
Код объекта - 1.27.15.9392Просторный земельный участок в Даниловграде Просторный земельный у…
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
€ 45,000
Код объекта - 1.27.15.9195Небольшой деревянный дом и еще несколько объектов на  большом учас…
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
1 200 м²
€ 30,000
Код объекта - 1.27.15.9180Большие участки по низкой цене район Косич Даниловград   Основные …
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
80 м²
€ 150,000
Код объекта - 1.27.15.9112Предлагается к продаже большой земельный участок  15.500 м2 в Дани…
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
€ 54,000
Код объекта - 1.27.15.8817Сельскохозяйственный участок площадью 18 000 м2 находится рядом с …
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
15 000 м²
€ 150,000
Даниловград, Чурилац — Большой участок в отличном месте, на продажу Эта недвижимость, состоя…
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
€ 24,500
Код объекта - 1.27.15.5328Плодородный большой участок в Даниловграде Основные характеристики…
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