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Земельные участки с видом на море в Цетинье, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Цетинье, Черногория
Земельные участки
Цетинье, Черногория
17 159 м²
€ 428,970
Продается участок, который находится в 6 км от города Цетине. Площадь участка 17 159м2.Есть …
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