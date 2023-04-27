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Земельные участки с видом на горы в Цетинье, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Цетинье, Черногория
Земельные участки
Цетинье, Черногория
33 082 м²
€ 2,000,000
Земельный участок на продажу на Будванской ривьере Участок расположен в непосредственной…
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