Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Бар
Цетинье
Земельные участки в Цетинье, Черногория
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Цетинье, Черногория
60 м²
€ 965,000
Код объекта - 1.26.15.11237Земельный участок в национальном парке ЛовченЛокация: КукПлощадь …
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 60,000
Земельные участки в районе Убли, Цетинье - состоит из 18 земельных участков (парцелл) общей…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
19 467 м²
€ 440,000
Участок на Скадарском озере с выходом к воде Участок общей площадью почти 2 акра (19 467 м2)…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 90,000
Большой участок в Цетинье, Предиш - общая площадь участков 330 000м2 - подъездная дорога, …
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 90,000
Код объекта - 1.27.15.10016Большой участок в Цетинье, Предиш Характеристики участка: - общая…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 14,000
Код объекта - 1.27.15.9684Большой земельный участок в районе Убли, Цетинье Характеристика уч…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 60,000
Код объекта - 1.27.15.9686 Земельные участки в районе Убли, Цетинье Характеристики уч…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 7,500
Код объекта - 1.27.15.9685Дешевый земельный участок в районе Убли, Цетинье Характеристика уч…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 11,000
Код объекта - 1.27.15.9683Земельный участок в тихом районе Убли, Цетинье Характеристика учас…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 13,000
Код объекта - 1.27.15.9680Просторный земельный участок в районе Убли, Цетинье Характеристика…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 143,000
Огромный земельный участок в районе Предиш, Цетинье Земельный участок 1 300 000м2 различног…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 309,700
Код объекта - 1.27.15.9309Земля в селе Штитари. 10 км од Цетинья и 13 км од Подгорици. От гл…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 596,102
Код объекта - 1.27.15.9308Село Штитари, 10 километров от Цетинья и 14 км от Подгорицы. Земел…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 238,500
Участок площадью 159 000 м2 расположен в 10 км от Цетине по направлению к Подгорице. На учас…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
€ 45,000
На продажу участок площадью 80 000 м2. Участок расположен в 5 км от Цетинья. До участка ве…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
17 159 м²
€ 428,970
Продается участок, который находится в 6 км от города Цетине. Площадь участка 17 159м2.Есть …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты