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Купить земельный участок с бассейном в Община Будва, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участкив Rijeka-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
24 700 м²
€ 16,000,000
Уникальный земельный участок в посёлке Режевичи на первой линии моря в живописном месте Б…
Земельные участкив Rijeka-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
€ 750,000
К продаже предлагается урбанизированный земельный участок в Режевичах. Общая площадь участка…
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