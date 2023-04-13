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Realting.com
Черногория
Община Будва
Купить земельный участок с видом на море в Община Будва, Черногория
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60 объектов найдено
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Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 108 м²
€ 750
Budva, Perazica Do – Земля застройки у моря с великолепным видом на две виллы Земельный учас…
Земельные участки
Пржно, Черногория
1 813 м²
€ 635,000
Продажа недвижимости в Черногории. Участок с видом на море в Подличаке, тихой части Будвы, в…
Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 700 м²
€ 340,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Урбанизированный участок с видом на море в Режевичи, …
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 527 м²
€ 308,000
Будва, Режевичи — Земельный участок под строительство отеля и виллы Участок расположен в пос…
Земельные участки
Rustovo, Черногория
4 700 м²
€ 1,100,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство 9 объектов Этот урбанизированный …
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 560 м²
€ 390,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство на продажу Продается участок в ок…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Милочер, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Милочер, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Marovici, Черногория
1 850 м²
€ 203,500
Будва, Близикуче — Строительный участок под два дома с видом на море на продажу Продается зе…
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
€ 1,039,500
Будванская Ривьера. Элитный посёлок Скочидевойка - земля под застройку с отличным видом на м…
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 700 м²
€ 850,000
Продается урбанизированный участок в Будванской Ривьере, район Режевичи, площадь 3700 м2. Уч…
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 200 м²
€ 670,000
Участок расположен в Будванской Ривьере, посёлок Режевичи. Удобные подъездные пути, шикарный…
Земельные участки
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Пржно, Черногория
16 974 м²
€ 1,867,140
Урбанизированный участок земли 16 974 м² (170 сот.) для реализации инвестиционного проекта с…
Земельные участки
Бечичи, Черногория
8 960 м²
€ 3,500,000
Отличный участок земли под строительство жилого комплекса с большим коэффициентом застройки.…
Земельные участки
Marovici, Черногория
€ 130,000
Земельные участки
Kamenovo, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
6 515 м²
Цена по запросу
Будва, Близикуче — Земельный участок под застройку комплекса вилл/апартаментов в окрестност…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 427 м²
Цена по запросу
Будва, Режевичи — Участок недалеко от моря на продажу Этот урбанизированный участок располо…
Земельные участки
Бечичи, Черногория
€ 350,000
К продаже предлагается большой, урбанизированный земельный участок в Бечичи. Общей площадью …
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
€ 86,700
Будва, Близикуче — Участки под строительство домов с видом на Святой Стефан Этот земельный у…
Земельные участки
Милочер, Черногория
815 м²
€ 132,000
Будва, Куляче – Урбанизированный участок на продажу Этот участок расположен в поселке Куляче…
Земельные участки
Kamenovo, Черногория
332 м²
€ 135,000
Будва, Каменово — Участок для строительства дома с видом на море Продается земельный участок…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 044 м²
€ 230,000
Будва, Режевичи — Земельный участок в окрестнрстях Будвы Красиво расположенный земельный уча…
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
748 м²
€ 249,000
Будва, Риека Режевичи – Урбанизированный участок на продажу Этот участок находится в 120 мет…
Земельные участки
Подострог, Черногория
41 415 м²
€ 4,141,500
Будва, Подострог — Большой участок для проекта застройки комлекса домов Этот земельный участ…
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