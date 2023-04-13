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Купить земельный участок с видом на горы в Община Будва, Черногория

3 объекта найдено
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
700 м²
€ 70,000
Продаются участки земли в городе Бар район Зеленый пояс с сосновым лесом и морским воздухом…
Земельные участкив Свети-Стефан, Черногория
Земельные участки
Свети-Стефан, Черногория
500 м²
€ 95,000
ЦЕНА СНИЖЕНА! Уникальное расположение участка! Близикуче - это поселок над Святым Стефаном -…
Земельные участкив Kamenovo, Черногория
Земельные участки
Kamenovo, Черногория
€ 1,058,400
Великолепный земельный участок, расположен в посёлке Куляче, до Будвы всего 10 минут езды…
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