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Realting.com
Черногория
Община Будва
Купить земельный участок в Община Будва, Черногория
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124 объекта найдено
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Земельные участки
Markovichi, Черногория
€ 145,000
Земельный участок расположен в 6 км от Будвы на склоне горы в поселке Марковичи. …
Земельные участки
Kuljace, Черногория
5 028 м²
Цена по запросу
NUM 5182 Участок на продажу в Кульжаце. Отличная возможность для инвесторов, которые хотят р…
Земельные участки
Markovichi, Черногория
775 м²
€ 137,000
Продается земельный участок в Марковице, недалеко от города Будва. Общая площадь участка 775…
Земельные участки
Свети-Стефан, Черногория
17 939 м²
€ 4,710,000
Продается земельный участок в районе Будва, Црвена Главица, в 300 м. от моря с прямым видом …
Земельные участки
Свети-Стефан, Черногория
17 939 м²
€ 4,710,000
NUM 5002 Продается земельный участок в регионе Будва, Црвена-на-Главица, в 300 метрах от мор…
Земельные участки
Lapcici, Черногория
4 829 м²
€ 530,000
NUM 5009 Продается участок с великолепным видом на море и Будву в Лапчичи, недалеко от го…
Земельные участки
Kamenovo, Черногория
€ 155,000
Предлагаем Вам урбанизированный участок 322 м2, расположенный в Каменово. Вода и электричест…
Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 108 м²
€ 750
Budva, Perazica Do – Земля застройки у моря с великолепным видом на две виллы Земельный учас…
Земельные участки
Бечичи, Черногория
2 000 м²
€ 700,000
Продается земельный участок в Черногории, на берегу Адриатического моря , в курортном городе…
Земельные участки
Община Будва, Черногория
4 315 м²
€ 1,200,000
Этот просторный земельный участок под застройку расположен на склоне холма в Бабин До, части…
Земельные участки
Община Будва, Черногория
3 600 м²
€ 850,000
Урбанизированный участок в Будве, в 700 метрах от моря. Отличный вид на море. Участок 3600 к…
Земельные участки
Община Будва, Черногория
11 246 м²
€ 1,686,900
Площадь земельного участка - 11 246 кв.м. Сюжет включен в исследование локации. Жилая зона П…
Земельные участки
Община Будва, Черногория
41 415 м²
€ 4,141,500
Участок расположен в тихом поселке Подострог в районе Будвы. Расстояние до моря - 2000 м Рас…
Земельные участки
Община Будва, Черногория
7 188 м²
€ 2,156,400
Большой участок земли с прекрасным видом, Будва - Зонирование под коммерческие здания - Мес…
Земельные участки
Община Будва, Черногория
12 307 м²
€ 750,000
Продается урбанизированный участок 12307м2 недалеко от Будвы, по дороге на Марковичи.К участ…
Земельные участки
Пржно, Черногория
1 813 м²
€ 635,000
Продажа недвижимости в Черногории. Участок с видом на море в Подличаке, тихой части Будвы, в…
Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 700 м²
€ 340,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Урбанизированный участок с видом на море в Режевичи, …
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 527 м²
€ 308,000
Будва, Режевичи — Земельный участок под строительство отеля и виллы Участок расположен в пос…
Земельные участки
Rustovo, Черногория
4 700 м²
€ 1,100,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство 9 объектов Этот урбанизированный …
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 560 м²
€ 390,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство на продажу Продается участок в ок…
Земельные участки
Пржно, Черногория
1 798 м²
€ 324,000
NUM 844
Земельные участки
Бечичи, Черногория
8 667 м²
€ 2,253,000
NUM 2733 Участок на продажу в районе Бечичи, недалеко от города Будва. Участок общей площад…
Земельные участки
Buljarica, Черногория
1 150 м²
€ 210,000
NUM 2814 Land plots for sale in Buljarica, Budva city municipality. The plot has an ar…
Земельные участки
Buljarica, Черногория
10 887 м²
€ 1,850,000
NUM 1050 Plot of 10.887 m2 for sale in Buljarica, Budva. The plot is located just 20…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
4 753 м²
€ 810,000
NUM 4035 Plots for sale in Blizikuce, Budva. The plots are from 120m2 to 2,625m2, and ha…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 200 м²
€ 270,000
NUM 3980 Land for sale with a beautiful sea view in Blizikuce, Budva. The plot has 1,200m2…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 850 м²
€ 220,000
NUM 4087 Продается земельный участок в Близикуче с видом на море. Участок имеет общую пл…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 185 м²
€ 140,000
NUM 4073 Продается земельный участок в Близикуче с видом на море. Участок имеет общую пл…
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
6 096 м²
€ 680,000
NUM 3569 Участок площадью 6096 м2 для продажи в Близикуче, Будва. Участок предлагает захв…
Земельные участки
Kuljace, Черногория
4 095 м²
€ 200,000
Участок земли ровной формы общей площадью 4095 …
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