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Земельные участки с видом на море в Биела, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
€ 1,300,000
Участок в Биела общей площадью 11551 кв.м. Состоит из 10 кадастровых единиц, 9 из которых ур…
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