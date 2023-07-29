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Земельные участки с бассейном в Бар, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участки в Buljarica, Черногория
Земельные участки
Buljarica, Черногория
Площадь 3 659 м²
Участок площадью 3659 кв.м. Расположен в поселке Булярица над магистралью С участка открыв…
€ 500,000
Земельные участки 5 спален в Будва, Черногория
Земельные участки 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Описание Здания элегантно спроектированы, используя современные строительные материалы. Они …
€ 1,000,000
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