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Земельные участки с видом на горы в Бар, Черногория

4 объекта найдено
Земельные участки в Цетинье, Черногория
Земельные участки
Цетинье, Черногория
33 082 м²
€ 2,000,000
Земельный участок на продажу на Будванской ривьере Участок расположен в непосредственной…
Земельные участки в Buljarica, Черногория
Земельные участки
Buljarica, Черногория
3 659 м²
€ 500,000
Участок площадью 3659 кв.м. Расположен в поселке Булярица над магистралью С участка открыв…
Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
8 000 м²
€ 1,200,000
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
Земельные участки в Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 450,000
Продается участок, который находиться в пригороде Будвы, поселке Петровац. Участок размером …
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