Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар

Купить земельный участок с бассейном в Община Бар, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки 5 спаленв Будва, Черногория
Земельные участки 5 спален
Будва, Черногория
4 ванных комнат 364 м²
€ 1,000,000
Описание Здания элегантно спроектированы, используя современные строительные материалы. Они …
Realting.com
Перейти