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Купить земельный участок с видом на море в Община Бар, Черногория

34 объекта найдено
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
500 м²
€ 400
Участок расположен в урбанизованном месте на Барской ривьере 1 линия от пляжа, по соседству…
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
2 665 м²
€ 7,500,000
Продается урбанизированный земельный участок с существующим объектом (отелем) и проектным пр…
Земельные участкив Bukovik, Черногория
Земельные участки
Bukovik, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Kunje, Черногория
Земельные участки
Kunje, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
32 000 м²
€ 8,500,000
Участок 32 000 м2 в Будве, на котором можно построить максимум 38 500 м2 (квартиры, виллы ил…
Земельные участкив Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
8 000 м²
€ 1,200,000
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
Земельные участкив Boljevici, Черногория
Земельные участки
Boljevici, Черногория
€ 187,800
Земельные участкив Круче, Черногория
Земельные участки
Круче, Черногория
200 м²
€ 35,000
Участок земли 200 м2 в 5 минутах ходьбы от моря…
Земельные участкив Шушань, Черногория
Земельные участки
Шушань, Черногория
€ 65,000
Бар, Зеленый Пояс —  Участки под застройку недалеко от пляжа, на продажу Эти два участка рас…
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
301 м²
€ 40,000
Площадь участка 302 м2 На участке: вода, электричество До самого участка асфальтированная …
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
544 м²
€ 520,000
Площадь участка:  544 м2 Брутто застройки: 1630 кв.м. Цена: 520 000 евро Место: Борети …
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
3 880 м²
€ 341,600
Продаются 2 участка одного владельца 1880 м2 и 3000 м2 Расположены в поселке Добра Вода, в 1…
Земельные участкив Сутоморе, Черногория
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
1 700 м²
€ 60,000
Участок в 500 метрах от моря в прекрасном месте между Сутоморе и Баром - на полуострове Рата…
Земельные участкив Шушань, Черногория
Земельные участки
Шушань, Черногория
770 м²
€ 200,000
Продается участок 770 м2 с проектом в Черногории, городе Бар Проектом предусмотрены 3 виллы …
Земельные участкив Сутоморе, Черногория
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
800 м²
€ 255,000
Площадь участка 800 м2 Участок расположен в пригороде г. Бар возле Красного пляжа. Участок …
Земельные участкив Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Цена по запросу
Улцинь, Пинеш — Земля под застройку гостиницы, исключительное местоположение Характеристики …
Земельные участкив Бар, Черногория
Земельные участки
Бар, Черногория
€ 1,534,000
Два урбанизированный участка в Баре на первой линии с идейным проектом отеля. Участки площад…
Земельные участкив Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
€ 2,200,000
Продается  земельный участок в зелёной заповедной зоне Ульцина, на первой береговой линии. У…
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 320,000
Урбанизированный участок в непосредственной близости к Будве, а районе Подострог. Площадь зе…
Земельные участкив Цетинье, Черногория
Земельные участки
Цетинье, Черногория
17 159 м²
€ 428,970
Продается участок, который находится в 6 км от города Цетине. Площадь участка 17 159м2.Есть …
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 356,400
Продаются участки, которые находятся в Будве, районе Комошевина.Участки размерами  648-1100 …
Земельные участкив Петровац, Черногория
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 200,000
Участок в Петровце Продается земельный участок, расположенный в 500 метрах от моря. Площадь …
Земельные участкив Добра Вода, Черногория
Земельные участки
Добра Вода, Черногория
€ 408,480
Участок - Добра ВодаВ красивом местечке Добре Воде продается участок общей площадью 1776 м2.…
Земельные участкив Печурице, Черногория
Земельные участки
Печурице, Черногория
€ 444,000
Продается участок в поселке Добре воде, недалеко от города Бар. Участок общей площадью 1480 …
Земельные участкив Сутоморе, Черногория
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
€ 40,000
Урбанизированный участок в Барской Ривьере, поселок Мшичи. Площадь земельного участка 260 м2…
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 1,223,000
Земельный участок расположен в селе Станишичи, Будванская Ривьера, в трёх километрах от Будв…
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 30,000
Дёшево!!! Земельный участок расположен в селе Станишичи, Будванская Ривьера, в трёх километр…
Земельные участкив Kunje, Черногория
Земельные участки
Kunje, Черногория
€ 125,000
К продаже предлагается участок, общей площадью 600 м2 с недостроенным домом ( 1 этаж) в посе…
Земельные участкив Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
8 708 м²
€ 1,200,000
Ульцинь, Центр – Земельный участок под строительство у моря на продажу.  Этот строительный у…
Земельные участкив Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
Земельные участки
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
82 000 м²
€ 130
Ульцинь, Велика Плажа – Урбанизованая земля у пляжа под проект строительства   Эта земля под…
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