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Черногория
Община Бар
Купить земельный участок с видом на море в Община Бар, Черногория
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34 объекта найдено
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Земельные участки
Будва, Черногория
500 м²
€ 400
Участок расположен в урбанизованном месте на Барской ривьере 1 линия от пляжа, по соседству…
Земельные участки
Будва, Черногория
2 665 м²
€ 7,500,000
Продается урбанизированный земельный участок с существующим объектом (отелем) и проектным пр…
Земельные участки
Bukovik, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Kunje, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Будва, Черногория
32 000 м²
€ 8,500,000
Участок 32 000 м2 в Будве, на котором можно построить максимум 38 500 м2 (квартиры, виллы ил…
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
8 000 м²
€ 1,200,000
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
Земельные участки
Boljevici, Черногория
€ 187,800
Земельные участки
Круче, Черногория
200 м²
€ 35,000
Участок земли 200 м2 в 5 минутах ходьбы от моря…
Земельные участки
Шушань, Черногория
€ 65,000
Бар, Зеленый Пояс — Участки под застройку недалеко от пляжа, на продажу Эти два участка рас…
Земельные участки
Будва, Черногория
301 м²
€ 40,000
Площадь участка 302 м2 На участке: вода, электричество До самого участка асфальтированная …
Земельные участки
Будва, Черногория
544 м²
€ 520,000
Площадь участка: 544 м2 Брутто застройки: 1630 кв.м. Цена: 520 000 евро Место: Борети …
Земельные участки
Будва, Черногория
3 880 м²
€ 341,600
Продаются 2 участка одного владельца 1880 м2 и 3000 м2 Расположены в поселке Добра Вода, в 1…
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
1 700 м²
€ 60,000
Участок в 500 метрах от моря в прекрасном месте между Сутоморе и Баром - на полуострове Рата…
Земельные участки
Шушань, Черногория
770 м²
€ 200,000
Продается участок 770 м2 с проектом в Черногории, городе Бар Проектом предусмотрены 3 виллы …
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
800 м²
€ 255,000
Площадь участка 800 м2 Участок расположен в пригороде г. Бар возле Красного пляжа. Участок …
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Цена по запросу
Улцинь, Пинеш — Земля под застройку гостиницы, исключительное местоположение Характеристики …
Земельные участки
Бар, Черногория
€ 1,534,000
Два урбанизированный участка в Баре на первой линии с идейным проектом отеля. Участки площад…
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
€ 2,200,000
Продается земельный участок в зелёной заповедной зоне Ульцина, на первой береговой линии. У…
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 320,000
Урбанизированный участок в непосредственной близости к Будве, а районе Подострог. Площадь зе…
Земельные участки
Цетинье, Черногория
17 159 м²
€ 428,970
Продается участок, который находится в 6 км от города Цетине. Площадь участка 17 159м2.Есть …
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 356,400
Продаются участки, которые находятся в Будве, районе Комошевина.Участки размерами 648-1100 …
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 200,000
Участок в Петровце Продается земельный участок, расположенный в 500 метрах от моря. Площадь …
Земельные участки
Добра Вода, Черногория
€ 408,480
Участок - Добра ВодаВ красивом местечке Добре Воде продается участок общей площадью 1776 м2.…
Земельные участки
Печурице, Черногория
€ 444,000
Продается участок в поселке Добре воде, недалеко от города Бар. Участок общей площадью 1480 …
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
€ 40,000
Урбанизированный участок в Барской Ривьере, поселок Мшичи. Площадь земельного участка 260 м2…
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 1,223,000
Земельный участок расположен в селе Станишичи, Будванская Ривьера, в трёх километрах от Будв…
Земельные участки
Будва, Черногория
€ 30,000
Дёшево!!! Земельный участок расположен в селе Станишичи, Будванская Ривьера, в трёх километр…
Земельные участки
Kunje, Черногория
€ 125,000
К продаже предлагается участок, общей площадью 600 м2 с недостроенным домом ( 1 этаж) в посе…
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
8 708 м²
€ 1,200,000
Ульцинь, Центр – Земельный участок под строительство у моря на продажу. Этот строительный у…
Земельные участки
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
82 000 м²
€ 130
Ульцинь, Велика Плажа – Урбанизованая земля у пляжа под проект строительства Эта земля под…
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