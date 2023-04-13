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Черногория
Община Бар
Купить земельный участок с видом на горы в Община Бар, Черногория
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Будва, Черногория
500 м²
€ 400
Участок расположен в урбанизованном месте на Барской ривьере 1 линия от пляжа, по соседству…
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
8 000 м²
€ 1,200,000
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
Земельные участки
Будва, Черногория
592 м²
€ 175,000
Участок расположен рядом с городским рынком, через дорогу от католического храма. По плану …
Земельные участки
Будва, Черногория
301 м²
€ 40,000
Площадь участка 302 м2 На участке: вода, электричество До самого участка асфальтированная …
Земельные участки
Будва, Черногория
544 м²
€ 520,000
Площадь участка: 544 м2 Брутто застройки: 1630 кв.м. Цена: 520 000 евро Место: Борети …
Земельные участки
Будва, Черногория
3 880 м²
€ 341,600
Продаются 2 участка одного владельца 1880 м2 и 3000 м2 Расположены в поселке Добра Вода, в 1…
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
1 700 м²
€ 60,000
Участок в 500 метрах от моря в прекрасном месте между Сутоморе и Баром - на полуострове Рата…
Земельные участки
Шушань, Черногория
770 м²
€ 200,000
Продается участок 770 м2 с проектом в Черногории, городе Бар Проектом предусмотрены 3 виллы …
Земельные участки
Сутоморе, Черногория
800 м²
€ 255,000
Площадь участка 800 м2 Участок расположен в пригороде г. Бар возле Красного пляжа. Участок …
Земельные участки
Петровац, Черногория
€ 450,000
Продается участок, который находиться в пригороде Будвы, поселке Петровац. Участок размером …
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